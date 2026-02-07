Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет выводов экспертов по гибели Свечникова, заявил дипломат - РИА Новости, 07.02.2026
09:26 07.02.2026
Россия ждет выводов экспертов по гибели Свечникова, заявил дипломат
Россия ждет выводов экспертов по гибели Свечникова, заявил дипломат - РИА Новости, 07.02.2026
Россия ждет выводов экспертов по гибели Свечникова, заявил дипломат
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата заявил, что российская сторона дожидается вывода... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T09:26:00+03:00
2026-02-07T09:26:00+03:00
в мире
стамбул
босфор
турция
николай свечников
россия
стамбул
босфор
турция
россия
в мире, стамбул, босфор, турция, николай свечников, россия
В мире, Стамбул, Босфор, Турция, Николай Свечников, Россия
Россия ждет выводов экспертов по гибели Свечникова, заявил дипломат

Дипломат Иванов: РФ ждет выводов экспертов по гибели пловца Свечникова

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата заявил, что российская сторона дожидается вывода экспертов по гибели пловца Николая Свечникова, участвовавшего в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор
31 января, 04:05
"Как вы знаете, поиски Н. Свечникова велись продолжительное время. Были подключены и сотрудники генерального консульства в Стамбуле, и местные поисково-спасательные отряды. К нашему большому сожалению, турецкая сторона официально объявила о том, что недавно обнаруженное неподалеку от места заплыва тело принадлежит россиянину. Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории, было бы правильнее дождаться выводов экспертов", - заявил дипломат в интервью РИА Новости.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоятся уже в 38-й раз.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова
24 января, 01:46
 
В миреСтамбулБосфорТурцияНиколай СвечниковРоссия
 
 
