Россия ждет выводов экспертов по гибели Свечникова, заявил дипломат

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломата заявил, что российская сторона дожидается вывода экспертов по гибели пловца Николая Свечникова, участвовавшего в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.

"Как вы знаете, поиски Н. Свечникова велись продолжительное время. Были подключены и сотрудники генерального консульства в Стамбуле, и местные поисково-спасательные отряды. К нашему большому сожалению, турецкая сторона официально объявила о том, что недавно обнаруженное неподалеку от места заплыва тело принадлежит россиянину. Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории, было бы правильнее дождаться выводов экспертов", - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоятся уже в 38-й раз.