Россия и Бразилия определили план работы в финансовой сфере - РИА Новости, 07.02.2026
11:05 07.02.2026
Россия и Бразилия определили план работы в финансовой сфере
экономика, россия, бразилия, бразилиа, михаил мишустин, брикс
Экономика, Россия, Бразилия, Бразилиа, Михаил Мишустин, БРИКС
Россия и Бразилия определили план работы в финансовой сфере

РФ и Бразилия определили план работы на ближайшую перспективу в финансовой сфере

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минфины России и Бразилии определили план работы на ближайшую перспективу в финансовой сфере, речь идет в том числе о проработке взаиморасчетов в национальных валютах и использования независимой финансовой архитектуры, говорится в сообщении Минфина России.
"В г. Бразилиа (Федеративная Республика Бразилия) на полях VIII заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялась встреча замминистра финансов РФ Ивана Чебескова и замминистра финансов Бразилии Татьяны Росито. В ходе встречи Россия и Бразилия определили план работы на ближайшую перспективу в рамках финансового трека", - сообщило министерство.
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
5 февраля, 23:39
5 февраля, 23:39
"Среди направлений для совместной проработки – взаиморасчеты в национальных валютах и использование независимой финансовой архитектуры. Эти вопросы также обсуждались в ходе заседания Российско-Бразильской комиссии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина", – сказал по итогам встречи Чебесков, чьи слова приводятся в сообщении.
В ходе переговоров министерств финансов России и Бразилии стороны отметили близость позиций по основным вопросам международной финансовой повестки, успешную координацию взаимодействия в БРИКС и "Группы 20", а также в многосторонних банках развития.
Взаимодействие с Бразилией получило новый импульс в 2025 году, когда решением министров финансов двух стран был создан механизм Финансового диалога. Формат закреплен меморандумом о взаимопонимании, который был подписан в июле 2025 года в Рио-де-Жанейро.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия и Бразилия нарастят инвестиции в производство минеральных удобрений
5 февраля, 20:36
5 февраля, 20:36
 
ЭкономикаРоссияБразилияБразилиаМихаил МишустинБРИКС
 
 
