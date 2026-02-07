В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян

БАНГКОК, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники гостиницы MBC Condotel на Пхукете опровергли в беседе с РИА Новости сообщения о массовом отравлении россиян.

Ранее в субботу на нескольких Telegram-каналах в России появилось сообщение о массовом пищевом отравлении или заражении бактериальной желудочно-кишечной инфекцией россиян, проживавших в MBC Condotel в районе пляжа Май Кхао на Пхукете . В сообщениях говорилось, что в течение декабря 2025 — января 2026 года заболели не менее 19 человек, а также что заражение могло быть как пищевым, так и, предположительно, происходящим от зараженной водопроводной воды, в том числе при мытье посуды в заведениях общепита при гостинице.

« "Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, — но такое случается, отель это предотвратить не может", — сказала РИА Новости сотрудница стойки регистрации отеля, ответившая на телефонный звонок.

На вопрос РИА Новости о качестве водопроводной воды в гостинице собеседница агентства ответила, что водопроводная вода не предназначена для питья, а при мойке посуды в отеле всегда используются моющие средства, которые исключают любое заражение.

« "Водопроводная вода в Таиланде не предназначена для питья, мы никогда не пьем водопроводную воду — всегда только воду из бутылок от проверенных производителей, и другой питьевой воды в гостинице нет. Питьевая вода хорошего качества продается и в магазинах, таких как "7/11", и стоит очень дешево. А посуду у нас в отеле всегда моют с применением моющих средств, которые исключают возможность заражения", — сказала сотрудница стойки регистрации.

MBC Condotel, еще называемый Mai Khao Beach Condotel, принадлежит к категории кондотелей, то есть кондоминиумов (многоквартирных домов), в которых можно арендовать квартиру на короткий срок, как гостиничный номер. Во всех квартирах, которые сдаются там как гостиничные номера, есть оборудованные кухни, где постоялец может самостоятельно готовить себе еду. В кондотеле также есть собственные заведения общепита.

Гостиница имеет сертификат SHA, Администрации по (эпидемической. и Прим. ред.) безопасности и здоровью при Минздраве Таиланда, созданной во время пандемии коронавирусной инфекции и действующей до сих пор. Это означает, что гостиницу регулярно проверяют комиссии медицинских властей провинции Пхукет.