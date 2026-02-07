Рейтинг@Mail.ru
В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 07.02.2026 (обновлено: 15:39 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/phuket-2072864685.html
В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян
В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян - РИА Новости, 07.02.2026
В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян
Сотрудники гостиницы MBC Condotel на Пхукете опровергли в беседе с РИА Новости сообщения о массовом отравлении россиян. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:49:00+03:00
2026-02-07T15:39:00+03:00
в мире
пхукет (остров)
таиланд
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:98:2940:1752_1920x0_80_0_0_ac4a77a8b12dab413207b0defb24680e.jpg
https://ria.ru/20260113/posolstvo-2067630123.html
https://ria.ru/20260106/tailand-2066568315.html
https://ria.ru/20260102/eksperty-2066084865.html
пхукет (остров)
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a70425ea13f89bd6bc6af02703d212af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхукет (остров), таиланд, россия, туризм
В мире, Пхукет (остров), Таиланд, Россия, Туризм
В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян

Сотрудники отеля на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи в Таиланде
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники гостиницы MBC Condotel на Пхукете опровергли в беседе с РИА Новости сообщения о массовом отравлении россиян.
Ранее в субботу на нескольких Telegram-каналах в России появилось сообщение о массовом пищевом отравлении или заражении бактериальной желудочно-кишечной инфекцией россиян, проживавших в MBC Condotel в районе пляжа Май Кхао на Пхукете. В сообщениях говорилось, что в течение декабря 2025 — января 2026 года заболели не менее 19 человек, а также что заражение могло быть как пищевым, так и, предположительно, происходящим от зараженной водопроводной воды, в том числе при мытье посуды в заведениях общепита при гостинице.
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Посольство в Таиланде напомнило россиянам о медицинских страховках
13 января, 16:24
«

"Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, — но такое случается, отель это предотвратить не может", — сказала РИА Новости сотрудница стойки регистрации отеля, ответившая на телефонный звонок.

На вопрос РИА Новости о качестве водопроводной воды в гостинице собеседница агентства ответила, что водопроводная вода не предназначена для питья, а при мойке посуды в отеле всегда используются моющие средства, которые исключают любое заражение.
«

"Водопроводная вода в Таиланде не предназначена для питья, мы никогда не пьем водопроводную воду — всегда только воду из бутылок от проверенных производителей, и другой питьевой воды в гостинице нет. Питьевая вода хорошего качества продается и в магазинах, таких как "7/11", и стоит очень дешево. А посуду у нас в отеле всегда моют с применением моющих средств, которые исключают возможность заражения", — сказала сотрудница стойки регистрации.

Отдыхающие на пляже в Таиланде - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Гид рассказал, как россиянам спастись от опасных животных в Таиланде
6 января, 07:16
MBC Condotel, еще называемый Mai Khao Beach Condotel, принадлежит к категории кондотелей, то есть кондоминиумов (многоквартирных домов), в которых можно арендовать квартиру на короткий срок, как гостиничный номер. Во всех квартирах, которые сдаются там как гостиничные номера, есть оборудованные кухни, где постоялец может самостоятельно готовить себе еду. В кондотеле также есть собственные заведения общепита.
Гостиница имеет сертификат SHA, Администрации по (эпидемической. и Прим. ред.) безопасности и здоровью при Минздраве Таиланда, созданной во время пандемии коронавирусной инфекции и действующей до сих пор. Это означает, что гостиницу регулярно проверяют комиссии медицинских властей провинции Пхукет.
MBC Condotel был одной из первых гостиниц острова, получивших этот сертификат еще в период, когда Пхукет был "туристическим пузырем", то есть одной из немногих территорий, открытых для туристов в Таиланде после отмены первых ограничений по борьбе с пандемией и частичного возобновления пассажирских авиаперевозок. Отель также использовался для прохождения прибывающими из-за границы путешественниками обязательного карантина, когда это требование было в силе.
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
2 января, 17:11
 
В миреПхукет (остров)ТаиландРоссияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала