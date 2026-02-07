Рейтинг@Mail.ru
00:37 07.02.2026
Песков прокомментировал возможный визит в Россию премьера Пакистана
Песков прокомментировал возможный визит в Россию премьера Пакистана
Песков прокомментировал возможный визит в Россию премьера Пакистана

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный визит в Россию премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, отметил, что говорить об этом пока рано.
Шариф может посетить Россию с государственным визитом 3-4 марта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
"Пока рано. Сообщим своевременно", - заявил Песков "Известиям", отвечая на вопрос, запланированы ли на эти даты переговоры президента России Владимира Путина с Шарифом.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин прокомментировал отношения России и Пакистана
15 января, 17:04
15 января, 17:04
 
