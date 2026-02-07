Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожить, что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 07.02.2026
"Уничтожить, что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США
"Уничтожить, что осталось": провокация Киева на переговорах разгневала США

SC: США будут диктовать более жесткие условия Киеву на переговорах

Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Деятельность киевского режима по срыву переговоров раздражает Соединенные Штаты, из-за чего Украина столкнется с более жестким диктатом условий американцами на переговорах, пишет издание Strategic Culture.
«
"Конфликт на Украине <…> превратился в такую ​​жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. <…> Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию", — указывается в материале.
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ
00:34
По словам автора статьи, такими действиями Киев просто рушит все мирные инициативы Вашингтона. Так, Украина уже в ближайшее время рискует столкнуться со значительно ухудшившейся переговорной позицией перед Россией.
«
"Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия", — отмечает он.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый прошел 23-24 января в этом же городе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПесковКиев
 
 
