США и Украина не достигли согласия по территориальному вопросу, пишут СМИ
00:36 07.02.2026 (обновлено: 00:54 07.02.2026)
США и Украина не достигли согласия по территориальному вопросу, пишут СМИ
Территориальный вопрос по Украине по-прежнему не решен и остается препятствием для достижения мирного соглашения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
украина
сша
москва
мирный план сша по украине
в мире, украина, сша, москва, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Москва, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Территориальный вопрос по Украине по-прежнему не решен и остается препятствием для достижения мирного соглашения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Агентство также отмечает что США и Украина обсуждали "амбициозную цель" - возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте.
США заявили Украине, что ждут скорого референдума по соглашению, пишут СМИ
00:34
"Сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории", - говорится в сообщении Рейтер.
Как утверждает агентство, Россия требует получения контроля над всем Донбассом в качестве условия любого потенциального мирного соглашения. Украина считает это условие неприемлемым, однако чиновники в Киеве выразили "открытость к поиску творческих решений, таких как создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли".
"В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса", - заявил Рейтеру источник.
Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Вчера, 20:01
 
В миреУкраинаСШАМоскваМирный план США по Украине
 
 
