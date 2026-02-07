https://ria.ru/20260207/peregovory-2072822258.html
США и Украина не достигли согласия по территориальному вопросу, пишут СМИ
США и Украина не достигли согласия по территориальному вопросу, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
США и Украина не достигли согласия по территориальному вопросу, пишут СМИ
Территориальный вопрос по Украине по-прежнему не решен и остается препятствием для достижения мирного соглашения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:36:00+03:00
2026-02-07T00:36:00+03:00
2026-02-07T00:54:00+03:00
в мире
украина
сша
москва
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272926_100:70:1124:646_1920x0_80_0_0_2d4fb2b9e8a97c98163c52b6b86aba86.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072822118.html
https://ria.ru/20260206/peskov-2072790106.html
украина
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072272926_171:0:1124:715_1920x0_80_0_0_c0731b0a2b34b481866a7954e6dafba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, москва, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Москва, Мирный план США по Украине
США и Украина не достигли согласия по территориальному вопросу, пишут СМИ
Reuters: территориальный вопрос по Украине все еще не решен