США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ
США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ
США и Украина в обсуждаемом им плане собираются предусмотреть, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум, утверждает... РИА Новости, 07.02.2026
украина
сша
США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ
