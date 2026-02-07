Рейтинг@Mail.ru
США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ
00:30 07.02.2026
США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ
США и Украина в обсуждаемом им плане собираются предусмотреть, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум, утверждает... РИА Новости, 07.02.2026
2026
в мире, украина, сша, мирный план сша по украине
США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США и Украина в обсуждаемом им плане собираются предусмотреть, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источники
"Согласно плану, обсуждаемому американскими и украинскими переговорщиками, любое соглашение будет вынесено на референдум", - говорится в публикации агентства.
Референдум по соглашению об урегулировании будет проводиться одновременно с национальными выборами на Украине, отмечает Рейтер.
"Американцы торопятся", - цитирует агентство одного из своих источников, который также отметил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США и Украина обсуждали возможность достижения мира уже в марте, пишут СМИ
