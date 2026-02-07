Рейтинг@Mail.ru
12:25 07.02.2026 (обновлено: 17:15 07.02.2026)
Эксперт назвала средний размер социальной пенсии после индексации в апреле
общество, россия, татьяна подольская, антон котяков
Общество, Россия, Татьяна Подольская, Антон Котяков
Эксперт назвала средний размер социальной пенсии после индексации в апреле

Подольская назвала размер социальной пенсии после повышения в апреле 2026 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля на 6,8 процента составит 16 569,06 рубля, рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
"С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8 процента. Коэффициент индексации рассчитан с учетом изменения федерального прожиточного минимума пенсионера, который с1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Согласно оценкам Социального фонда России, средний размер социальной пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля. После апрельской индексации в 2026 году этот показатель вырастет примерно до 16 569 рублей", — сказала Подольская.
Эксперт отметила, что размер выплаты зависит от причины назначения: инвалидность, утрата кормильца или старость без необходимого стажа. Кроме того, размер социальной пенсии будет зависеть от наличия региональных доплат и коэффициентов.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. А размер индексации будет выше фактического уровня инфляции.
