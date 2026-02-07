https://ria.ru/20260207/pensii-2072832945.html
В Соцфонде рассказали, как проверить перечисления взносов на пенсию
РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне могут проверить суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов с помощью выписки из лицевого счета на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов в соответствии с ними отображаются в выписке из лицевого счета. Заказать выписку можно на портале "Госуслуги", в разделе "Пенсия и пособия", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что электронный документ после запроса придет в личный кабинет, а бумажную копию можно будет получить в клиентских службах фонда или МФЦ.