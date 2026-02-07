Глава "Нацобъединения" отказался выдвигаться вместо Ле Пен на выборах

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава правой французской парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что не рассматривает возможность выдвигаться на будущих президентских выборах вместо главы парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, так как уверен, что она выиграет судебную апелляцию.

Апелляционный суд Парижа 13 января начал рассматривать апелляцию Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, согласно которому ее приговорили к тюремному сроку, штрафу и запрету занимать государственные должности.

"Я не рассматриваю такую возможность (выдвинуть себя как кандидата на выборах - ред.), потому что считаю, что Марин (Ле Пен - ред.), укрепившись благодаря невиновности, которую ей вернет решение суда, сможет представлять нас", - заявил Барделла в интервью телеканалу BFMTV

Барделла добавил, что всегда будет безгранично предан главе парламентской фракции партии, несмотря на затруднительную ситуацию, вызванную судебным разбирательством.

Ранее сторона обвинения по делу о растрате средств ЕП в отношении Ле Пен попросила, не требуя при этом немедленного исполнения, в полной мере сохранить вынесенный ей ранее приговор: четырехлетнее тюремное заключение, из которых три года - условно, а один - под домашним арестом с электронным браслетом, а также штраф в размере 100 тысяч евро и пятилетний запрет на занятие государственных должностей.