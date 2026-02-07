В Пакистане арестовали причастных к взрыву в мечети Исламабада

Ранее источники в службе безопасности сообщили, что силы безопасности арестовали четырех посредников во время рейдов в Пешаваре и Новшере. В ходе их задержания погиб полицейский, а еще трое сотрудников службы безопасности получили ранения. Среди арестованных - предполагаемый организатор взрывов, связанный с запрещенным "Исламским государством"* (ИГ).