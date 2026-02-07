В Пакистане арестовали причастных к взрыву в мечети Исламабада

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Власти Пакистана задержали четверых организаторов нападения на мечеть в Исламабаде, произошедшего накануне, сообщил министр внутренних дел Мохсин Накви.
"После взрыва в Новшере и Пешаваре были проведены рейды, в ходе которых были задержаны четверо организаторов. Их вдохновитель, афганец, также был пойман… Главный вдохновитель связан с ДАИШ* (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*") и находится у нас под стражей", - сказал он в ходе брифинга.
Ранее источники в службе безопасности сообщили, что силы безопасности арестовали четырех посредников во время рейдов в Пешаваре и Новшере. В ходе их задержания погиб полицейский, а еще трое сотрудников службы безопасности получили ранения. Среди арестованных - предполагаемый организатор взрывов, связанный с запрещенным "Исламским государством"* (ИГ).
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы. Причины взрыва пока не установили. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщила о гибели 31 человека и ранении не менее чем 169 граждан.
*запрещённая в России террористическая организация
