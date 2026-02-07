https://ria.ru/20260207/pakistan-2072821974.html
Премьер Пакистана может посетить Россию в марте, пишут СМИ
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может посетить Россию с государственным визитом 3-4 марта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.02.2026
