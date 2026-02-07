Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/otkaz-2072819652.html
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад - РИА Новости, 07.02.2026
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад
Почему банк может отказать клиенту в возврате вклада и как получить свои деньги, рассказала агентству “Прайм” куратор правового сопровождения структурирования... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T02:10:00+03:00
2026-02-07T02:10:00+03:00
legal principles
общество
банки
вклады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg
https://ria.ru/20260124/vklad-2069996121.html
https://ria.ru/20260120/bank-2068916890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1064:2048:2600_1920x0_80_0_0_1dad1758c4fae927c36f7b38dd190d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
legal principles, общество, банки, вклады, россия
Legal principles, Общество, Банки, Вклады, Россия
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад

Юрист Закара предупредил об отказах банка в возврате вклада из-за бездействия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Почему банк может отказать клиенту в возврате вклада и как получить свои деньги, рассказала агентству “Прайм” куратор правового сопровождения структурирования сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая.
“Наиболее распространенные причины отказа в возврате вклада со стороны банка чаще всего связаны с действиями или бездействием клиента. Например, если на вклад наложен арест, вернуть его можно лишь после отмены установленных судом мер”, — отметила она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы пять ситуаций, когда надо срочно забирать деньги со вклада
24 января, 02:10
Среди других причин отказа — блокировка на основании ФЗ-115 или подозрения, что на счете клиента оказались нелегальные деньги. Особенно если тот пытается снять их сразу после перевода. Кроме того, средства со вклада, открытого на имя несовершеннолетнего, можно снять лишь с разрешения органов опеки.
Чтобы вернуть деньги, нужно выяснить причины блокировки и устранить их. Если банк не называет причины, нужно потребовать у него письменный отказ и написать претензию. Если это не поможет, придется обращаться в суд, заключила Русудани Закарая.
Вывеска на здании банка - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Перечислены восемь уловок банков для обмана вкладчиков
20 января, 02:17
 
Legal principlesОбществоБанкиВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала