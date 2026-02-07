https://ria.ru/20260207/otkaz-2072819652.html
Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Почему банк может отказать клиенту в возврате вклада и как получить свои деньги, рассказала агентству “Прайм
” куратор правового сопровождения структурирования сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая.
“Наиболее распространенные причины отказа в возврате вклада со стороны банка чаще всего связаны с действиями или бездействием клиента. Например, если на вклад наложен арест, вернуть его можно лишь после отмены установленных судом мер”, — отметила она.
Среди других причин отказа — блокировка на основании ФЗ-115 или подозрения, что на счете клиента оказались нелегальные деньги. Особенно если тот пытается снять их сразу после перевода. Кроме того, средства со вклада, открытого на имя несовершеннолетнего, можно снять лишь с разрешения органов опеки.
Чтобы вернуть деньги, нужно выяснить причины блокировки и устранить их. Если банк не называет причины, нужно потребовать у него письменный отказ и написать претензию. Если это не поможет, придется обращаться в суд, заключила Русудани Закарая.