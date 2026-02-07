Рейтинг@Mail.ru
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц
04:40 07.02.2026 (обновлено: 05:28 07.02.2026)
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц - РИА Новости, 07.02.2026
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц
США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН, заявил американский постпред при организации Майк Уолтц. РИА Новости, 07.02.2026
Дарья Буймова
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц

Уолтц: США в течение нескольких недель собираются внести взнос в бюджет ООН

© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН, заявил американский постпред при организации Майк Уолтц.
"Вы совершенно точно увидите первый транш средств уже в самое ближайшее время... Я не думаю, что окончательная сумма уже определена, но это решится в течение нескольких недель", - заявил Уолтц в интервью агентству Рейтер.
Он отметил, что США поддерживают стремление генсека ООН Антониу Гутерреша реформировать организацию, но считают, что он должен был заняться этим еще в первые годы на посту.
В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме генсека ООН Антониу Гутерреша к государствам-членам организации указывалось, что задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов. Организация, по его утверждению, попала в ловушку, которая по своей безвыходности напоминает содержание произведений чешского писателя Франца Кафки.
