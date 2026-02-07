Рейтинг@Mail.ru
На шествии против Олимпиады произошли столкновения протестующих с полицией
21:40 07.02.2026 (обновлено: 00:15 08.02.2026)
На шествии против Олимпиады произошли столкновения протестующих с полицией
На шествии против Олимпиады произошли столкновения протестующих с полицией
в мире
милан
италия
палестина
зимние олимпийские игры 2026
милан
италия
палестина
в мире, милан, италия, палестина, зимние олимпийские игры 2026
В мире, Милан, Италия, Палестина, Зимние Олимпийские игры 2026
На шествии против Олимпиады произошли столкновения протестующих с полицией

© Фотография из соцсетейОлимпийские кольца
МИЛАН, 7 фев — РИА Новости. Во время вечернего шествия против Олимпиады в Милане произошли столкновения между противниками события и полицией, заявили РИА Новости источники в правоохранительных органах города.
"Группа из 60-70 человек отделилась от колонны и пыталась прорвать оцепление", — сказал собеседник агентства.
По его словам, радикалы пытались прорваться в район Олимпийской деревни.
«

"Полиция применила водометы в ответ на камни, бутылки и фейерверки. Задержаны и доставлены в квестуру шесть человек. Столкновения продлились 20-30 минут, остальная часть шествия прошла мирно", — уточнили в органах правопорядка.

Шествие против проведения Олимпиады в Италии прошло в субботу вечером в Милане. Организаторы акции сообщили о десяти тысячах участников.
Митинг собрал разношерстную толпу экологических активистов, сторонников Палестины, членов профсоюзов и левых студентов. Поводами для протеста стала как политика Тель-Авива и Рима, так и ущерб дикой природе во время строительства объектов для соревнований.
XXV зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
В миреМиланИталияПалестинаЗимние Олимпийские игры 2026
 
 
