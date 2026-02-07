В Милане прошло многотысячное шествие против Олимпиады

МИЛАН, 7 фев - РИА Новости. Многотысячное шествие против проведения зимних Олимпийских игр в Италии прошло в субботу вечером в Милане, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы акции, шедшие во главе колонны, сообщили о 10 тысячах участников.

Акция собрала разношерстную толпу экологических активистов, сторонников Палестины , членов профсоюзов и левых студентов. Поводами для протеста стала как политика Израиля и курс итальянского правительства, так и ущерб дикой природе во время строительства олимпийских объектов.

"Горы - это не парк развлечений для богатых", - значилось на растяжках активистов.

"Против господ войн и хозяев города", "Израиль - вон с Олимпиады", "Адская Олимпиада", - гласили лозунги на плакатах и баннерах.

Отдельные группы протестовали против гендерного неравенства и высоких цен на жилье и недоступности городской жизни.

Шествие носило мирный характер, однако группа радикалов в определенный момент закидала полицейский кордон на пути к Олимпийской деревне камнями и фейерверками. Как передает Repubblica, полиция ответила залпом водометов и применением дубинок.

По сообщению газеты Corriere della sera, правоохранители задержали пять человек и доставили их в участок.