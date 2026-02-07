https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072936345.html
В Милане прошло многотысячное шествие против Олимпиады
Многотысячное шествие против проведения зимних Олимпийских игр в Италии прошло в субботу вечером в Милане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T21:26:00+03:00
2026-02-07T21:26:00+03:00
2026-02-07T21:27:00+03:00
МИЛАН, 7 фев - РИА Новости. Многотысячное шествие против проведения зимних Олимпийских игр в Италии прошло в субботу вечером в Милане, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции, шедшие во главе колонны, сообщили о 10 тысячах участников.
Акция собрала разношерстную толпу экологических активистов, сторонников Палестины
, членов профсоюзов и левых студентов. Поводами для протеста стала как политика Израиля
и курс итальянского правительства, так и ущерб дикой природе во время строительства олимпийских объектов.
"Горы - это не парк развлечений для богатых", - значилось на растяжках активистов.
"Против господ войн и хозяев города", "Израиль - вон с Олимпиады", "Адская Олимпиада", - гласили лозунги на плакатах и баннерах.
Отдельные группы протестовали против гендерного неравенства и высоких цен на жилье и недоступности городской жизни.
Шествие носило мирный характер, однако группа радикалов в определенный момент закидала полицейский кордон на пути к Олимпийской деревне камнями и фейерверками. Как передает Repubblica, полиция ответила залпом водометов и применением дубинок.
По сообщению газеты Corriere della sera, правоохранители задержали пять человек и доставили их в участок.
XXV зимние Олимпийские игры проходят в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 22 февраля.