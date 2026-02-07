Рейтинг@Mail.ru
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма
18:23 07.02.2026
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма
в мире
италия
милан
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
италия
милан
кортина-д'ампеццо
В мире, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма в Милане во время проведения Олимпийских игр 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Здание принадлежит организации Sport e Salute, в нем также находятся штаб-квартиры нескольких национальных спортивных федераций Италии. Внешние стены и логотип были испачканы красной краской.
Отмечается, что правоохранительными органами было проведено расследование. Начались работы по восстановлению здания.
Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
