Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр
Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр
Итальянские пользователи социальной сети Facebook* остались недовольны исполнением национального гимна Италии на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр
Итальянцы раскритиковали Лауру Паузини за исполнение гимна на открытии Олимпиады
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Итальянские пользователи социальной сети Facebook* остались недовольны исполнением национального гимна Италии на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Большой чести удостоилась поп-певица Лаура Паузини. Гимн "Братья Италии
" она исполнила в экспрессивной манере, но более медленном темпе, чем это обычно принято.
"Она умеет только орать" - пишет один из пользователей в комментарии к посту новостного портала Rainews.
"Паузини растерзала национальный гимн", "Какое разочарование", "Да кто так поет", "Какая Паузини, вы что?", говорится в следующих заметках.
Критики также удостоились комментаторы церемонии, которым в вину ставится чрезмерная болтливость и громкие голоса, не давшие зрителям полностью насладиться масштабным мероприятием. "Что нам нужно сделать, чтобы заставить замолчать комментаторов? Они раздражающие и навязчивые", - написал один из зрителей.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан
и Кортина-д'Ампеццо
. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская