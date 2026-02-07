Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр

РИМ, 7 фев - РИА Новости. Итальянские пользователи социальной сети Facebook* остались недовольны исполнением национального гимна Италии на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.

Большой чести удостоилась поп-певица Лаура Паузини. Гимн " Братья Италии " она исполнила в экспрессивной манере, но более медленном темпе, чем это обычно принято.

"Она умеет только орать" - пишет один из пользователей в комментарии к посту новостного портала Rainews.

"Паузини растерзала национальный гимн", "Какое разочарование", "Да кто так поет", "Какая Паузини, вы что?", говорится в следующих заметках.

Критики также удостоились комментаторы церемонии, которым в вину ставится чрезмерная болтливость и громкие голоса, не давшие зрителям полностью насладиться масштабным мероприятием. "Что нам нужно сделать, чтобы заставить замолчать комментаторов? Они раздражающие и навязчивые", - написал один из зрителей.

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан Кортина-д'Ампеццо . Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.