Психотерапевт и психолог окажут помощь студентам после ЧП в общежитии в Уфе

По его данным, в городскую больницу №13 доставили двоих. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второго пациента для продолжения лечения перевели в НИИ глазных болезней. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще одного пациента доставили в городскую больницу №21. Он находится в удовлетворительном состоянии, а 15-летний подросток, госпитализированный в детскую больницу №17, находится в тяжелом состоянии.