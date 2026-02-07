Психотерапевт и психолог окажут помощь студентам после ЧП в общежитии в Уфе

УФА, 7 фев - РИА Новости. Психотерапевт и психолог окажут помощь студентам после нападения в общежитии в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, после ЧП в уфимском общежитии в медучреждениях Уфы остаются пять пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние каждого из них находится на личном контроле главы республики Радия Хабирова.
"Всего скорая помощь доставила с места происшествия шесть пострадавших. Двоих - в городскую больницу №18. После оказания медицинской помощи один пациент был направлен на амбулаторное лечение, второй переведен в клинику БГМУ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое", - сообщил министр в своем Telegram-канале.
По его данным, в городскую больницу №13 доставили двоих. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второго пациента для продолжения лечения перевели в НИИ глазных болезней. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще одного пациента доставили в городскую больницу №21. Он находится в удовлетворительном состоянии, а 15-летний подросток, госпитализированный в детскую больницу №17, находится в тяжелом состоянии.
"Минздравом Башкортостана на место происшествия организован выезд психотерапевтической бригады экстренной помощи Республиканского клинического психотерапевтического центра. Врач-психотерапевт и медицинский психолог окажут студентам психологическую помощь", - сообщил Рахматуллин.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.