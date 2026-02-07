Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 70% немцев недовольны работой Фридриха Мерца на посту канцлера Германии, следует из результатов опроса института INSA, которые приводит издание Bild.
Согласно результатам опроса, 67% респондентов недовольны Фридрихом Мерцем на должности канцлера, что на пять процентных пунктов больше, чем в январе, 23% - довольны (на пять пунктов меньше, чем в январе), 10% - не определились. Всего 22% удовлетворены работой правительства ФРГ (на три пункта меньше январского показателя), в то время как 68% недовольны (плюс два процентных пункта).
Опрос проводился 5-6 февраля среди 1002 немцев. Погрешность не приводится.
Согласно итогам опроса, "Альтернатива для Германии" (АдГ) сохраняет набранные на прошлой неделе 26% и остается самой популярной политической силой. Блок ХДС/ХСС теряет один процентный пункт и опускается до 25%. Рейтинг социал-демократов (СДПГ) остался на уровне 16%, партии "Зеленые" - 11%, партии "Левые" - 10%.
Опрос о популярности партий проводился 2-6 февраля среди 1202 немцев. Погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.
"С точки зрения респондентов, промежуточный подъем в начале года оказался недостаточно устойчивым", - прокомментировал результат опроса руководитель INSA Херман Бинкерт.
Он отметил, что, поскольку показатели СДПГ по меньшей мере остаются стабильными, результат опроса указывает на то, что избиратели, более близкие к ХДС/ХСС, всё более скептически относятся к деятельности правительства.
