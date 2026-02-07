Рейтинг@Mail.ru
В России стартовал Всероссийский диктант "Наука большой страны" - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:23 07.02.2026 (обновлено: 16:34 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/nauka-2072882029.html
В России стартовал Всероссийский диктант "Наука большой страны"
В России стартовал Всероссийский диктант "Наука большой страны" - РИА Новости, 07.02.2026
В России стартовал Всероссийский диктант "Наука большой страны"
Стартовал Всероссийский научно-просветительский диктант "Наука большой страны", в этом году он посвящен великим российским исследователям и их открытиям,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:23:00+03:00
2026-02-07T16:34:00+03:00
наука
россия
москва
дмитрий чернышенко
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072881250_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_b724f48281c457decb21901620d8e13e.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052817918.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072881250_317:0:1272:716_1920x0_80_0_0_0512e1d296d803be123026fbe34fb0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий чернышенко, образование - общество
Наука, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество
В России стартовал Всероссийский диктант "Наука большой страны"

Чернышенко обратился к участникам Всероссийского диктанта "Наука большой страны"

© Правительство России/TelegramВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников диктанта "Наука большой страны"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников диктанта Наука большой страны - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Правительство России/Telegram
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников диктанта "Наука большой страны"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Стартовал Всероссийский научно-просветительский диктант "Наука большой страны", в этом году он посвящен великим российским исследователям и их открытиям, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"В прошлом году диктант был посвящен ученым, внесшим серьезный вклад в Великую Победу. До конца тест прошли более 300 тысяч человек. А сейчас, в Год единства народов России, мы также вспоминаем о наших великих исследователях и их открытиях", — отметил Чернышенко в ходе диктанта.
Центральной площадкой диктанта "Наука большой страны" стал музей "Атом" в Москве, участники из других регионов присоединились в онлайн-формате.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин отметил роль акции "Большой этнографический диктант"
4 ноября 2025, 18:27
 
НаукаРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала