Вице-спикер Госдумы предложил освободить чаевые от НДФЛ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить чаевые от обложения НДФЛ, в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минфина Антону Силуанову имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях устранения этого системного противоречия, реальной поддержки доходов граждан и стимулирования легальных экономических практик предлагаю внедрить освобождение от обложения НДФЛ сумм чаевых (добровольных вознаграждений), полученных от физических лиц., в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ", - сказано в документе.

Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время такие поступления квалифицируются как облагаемый НДФЛ доход, если чаевые поступают через расчетный счет организации, работодатель обязан удержать налог при их выплате сотруднику. По его словам, в результате добровольное вознаграждение от клиента, целиком предназначенное конкретному работнику, автоматически сокращается на 13% еще до выплаты.

"Данная ситуация вступает в противоречие с экономической и социальной сущностью чаевых. Эти средства не являются гарантированной оплатой труда, установленной трудовым договором, а представляют собой личную, нерегулярную и непредсказуемую благодарность клиента за качественную услугу", - подчеркнул он.

По мнению парламентария, налогообложение подобных платежей создает неоправданную административную нагрузку на бизнес, пытающийся легально распределять безналичные чаевые, и фактически ставит вне правового поля основную массу наличных чаевых, которые не могут быть эффективно учтены и обложены налогом.

"Такой подход дезориентирует потребителей, полагающих, что их благодарность доходит до адресата в полном объеме, подрывает доверие к цифровым сервисам и наносит прямой ущерб доходам населения, лишая государство стимула для легализации этого значительного объема платежей", - считает Чернышов

По его словам, реализация инициативы создаст мощный стимул для повсеместного перехода к прозрачным безналичным расчетам, повысит собираемость страховых взносов с официальной части зарплат и укрепит устойчивость трудовых отношений.