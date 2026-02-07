Клад серебряных монет, обнаруженный в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве

Министр культуры сообщила об уникальной археологической находке в Москве

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что уникальный клад серебряных монет обнаружен в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве.

"В здании Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, расположенном в историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, сделана уникальная археологическая находка. В ходе реставрации, проводимой АО "МНРХУ" по заказу Минкультуры России , в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами", - написала министр в своем канале в мессенджере Max

Любимова отметила, что клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет.

"Точное количество монет и их научная ценность будут определены экспертами в ближайшее время", - добавила министр.

Любимова также отметила, что значимость события подчеркивается и самой историей здания, которая насчитывает более 150 лет: именно в этих стенах располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым.