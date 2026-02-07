Рейтинг@Mail.ru
19:05 07.02.2026 (обновлено: 19:44 07.02.2026)
Министр культуры сообщила об уникальной археологической находке в Москве
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что уникальный клад серебряных монет обнаружен в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве.
россия, москва, ольга любимова
Россия, Москва, Ольга Любимова
© Фото : Ольга Любимова/MAXКлад серебряных монет, обнаруженный в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве
Клад серебряных монет, обнаруженный в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что уникальный клад серебряных монет обнаружен в палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве.
"В здании Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, расположенном в историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной, сделана уникальная археологическая находка. В ходе реставрации, проводимой АО "МНРХУ" по заказу Минкультуры России, в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами", - написала министр в своем канале в мессенджере Max.
Любимова отметила, что клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет.
"Точное количество монет и их научная ценность будут определены экспертами в ближайшее время", - добавила министр.
Любимова также отметила, что значимость события подчеркивается и самой историей здания, которая насчитывает более 150 лет: именно в этих стенах располагалось Московское археологическое общество, созданное графом Алексеем Уваровым.
"Минкультуры России и Институт наследия окажут необходимое содействие, чтобы этот дар прошлого был надлежащим образом изучен и сохранен для отечественной науки", - заключила министр.
РоссияМоскваОльга Любимова
 
 
