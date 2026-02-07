В Москве проведут реабилитацию 13 прудов

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2026 году реабилитацию 13 столичных прудов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в 2026 году приведут в порядок 13 водоемов, в том числе пруды Большой Молжаниновский (САО), Егерский (ВАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО) и Тереховский (СЗАО).

"В рамках проектов очистим от иловых отложений и различного мусора дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство водоупорного слоя. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года", - добавил он.