В Москве проведут реабилитацию 13 прудов
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:16 07.02.2026
В Москве проведут реабилитацию 13 прудов
В Москве проведут реабилитацию 13 прудов - РИА Новости, 07.02.2026
В Москве проведут реабилитацию 13 прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2026 году реабилитацию 13 столичных прудов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве проведут реабилитацию 13 прудов

В Москве в 2026 году проведут реабилитацию 13 прудов

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПруд в Москве
Пруд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Пруд в Москве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2026 году реабилитацию 13 столичных прудов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в 2026 году приведут в порядок 13 водоемов, в том числе пруды Большой Молжаниновский (САО), Егерский (ВАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО) и Тереховский (СЗАО).
"В рамках проектов очистим от иловых отложений и различного мусора дно, при необходимости проведем работы по углублению, отремонтируем береговые полосы и выполним устройство водоупорного слоя. На финальном этапе обустроим зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов в теплое время года", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реабилитации, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.
Борисовские пруды - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На юге Москвы реабилитируют Борисовский пруд
19 января, 12:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
