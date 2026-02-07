Рейтинг@Mail.ru
07.02.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:10 07.02.2026
Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году
Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2026
Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году
Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили на благоустроенных территориях Москвы в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2026
Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году

Вечнозеленые растения высадили на благоустроенных территориях Москвы
© Фото : официальный портал мэра и правительства Москвы
Вечнозеленые растения высадили на благоустроенных территориях Москвы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили на благоустроенных территориях Москвы в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Больше 25 тысяч вечнозелёных растений высадили на благоустроенных городских территориях в 2025 году. Основные работы прошли на вылетных магистралях: Щёлковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, а также на проспекте Сахарова", - написал Собянин на платформе Max.
По словам мэра Москвы, для озеленения отобрали ель колючую, сосну горную, можжевельник казацкий и другие породы, которые хорошо приспособлены к условиям города. Густая крона хвойных деревьев снижает уровень шума и создаёт естественный буфер между проезжей частью и пешеходными зонами. Эти растения устойчивы к нагрузкам и остаются живописными в течение всего года, заключил Собянин.
Барьерное ограждение - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
6 февраля, 16:36
 
