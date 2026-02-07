Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили на благоустроенных территориях Москвы в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 25 тысяч вечнозелёных растений высадили на благоустроенных городских территориях в 2025 году. Основные работы прошли на вылетных магистралях: Щёлковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, а также на проспекте Сахарова", - написал Собянин на платформе Max.