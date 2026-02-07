Рейтинг@Mail.ru
Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы
16:04 07.02.2026
Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы
Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы
Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы

На западе Москвы капитально отремонтировали 25 жилых домов

Капитально отремонтировали 25 жилых домов на западе Москвы
Капитально отремонтировали 25 жилых домов на западе Москвы
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на западе Москвы был проведен капитальный ремонт 25 жилых домов на ранее благоустроенных улицах. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства. Обновление затронуло как фасады, так и инженерные системы зданий, что позволило повысить не только эстетику, но и конструктивную надежность объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из отремонтированных объектов - 16-этажный панельный дом по адресу: улица Академика Анохина, дом 12, корпус 2, где работы велись по технологии "мокрый фасад", которая представляет собой утепление и одновременную защиту от внешних воздействий. Также завершен капитальный ремонт трехэтажного кирпичного дома 1951 года постройки, расположенного по адресу: улица Молодогвардейская, дом 27, корпус 2, сложность работы заключалась в реставрации фасада с характерными чертами неоклассицизма.
Кроме того, в жилом доме по адресу: улица Алексея Свиридова, дом 13, корпус 1 отремонтировали фасад, подвал и инженерную систему. Подчеркивается, что на первом этапе были проведены подготовительные работы: промыты поверхности, выполнен ремонт штукатурки первого этажа, затем специалисты заменили поврежденные кирпичи и восстановили архитектурные элементы, для защиты конструкций все отсыревшие участки обработали антисептиком, а кирпичную кладку покрыли защитой от влаги, также покрасили стены, отремонтировали цоколь, вход и балконы, установили новые водосточные трубы.
