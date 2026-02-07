Более 20 жилых домов капитально отремонтировали на западе Москвы

Отмечается, что один из отремонтированных объектов - 16-этажный панельный дом по адресу: улица Академика Анохина, дом 12, корпус 2, где работы велись по технологии "мокрый фасад", которая представляет собой утепление и одновременную защиту от внешних воздействий. Также завершен капитальный ремонт трехэтажного кирпичного дома 1951 года постройки, расположенного по адресу: улица Молодогвардейская, дом 27, корпус 2, сложность работы заключалась в реставрации фасада с характерными чертами неоклассицизма.

Кроме того, в жилом доме по адресу: улица Алексея Свиридова, дом 13, корпус 1 отремонтировали фасад, подвал и инженерную систему. Подчеркивается, что на первом этапе были проведены подготовительные работы: промыты поверхности, выполнен ремонт штукатурки первого этажа, затем специалисты заменили поврежденные кирпичи и восстановили архитектурные элементы, для защиты конструкций все отсыревшие участки обработали антисептиком, а кирпичную кладку покрыли защитой от влаги, также покрасили стены, отремонтировали цоколь, вход и балконы, установили новые водосточные трубы.