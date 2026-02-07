Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с конца января, сообщил синоптик

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с конца января, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до минус 12,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве стала самой тёплой с конца января. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась лишь до минус 12,3 градуса. На других метеостанциях мегаполиса было от минус 11,8 градуса в Строгино до минус 13,6 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, минимальная температура воздуха составила минус 13,6", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на территории Московской области разброс показаний термометров составил от минус 11,8 градуса в Можайске до минус 18 в Талдоме.
"Довольно тепло, по меркам начала нынешнего февраля, будет и сегодня днём. На фоне небольшого и локального снега температура поднимется до минус 7 - минус 9. А уже в воскресенье температурный тренд сменится на противоположный и температура понизится на градус-другой", - добавил он.
Леус подчеркнул, что начало новой недели станет ещё более морозным, что особенно будет заметно по ночам, но ниже минус 15 - минус 16 столбики термометров не опустятся.
"Ну а во второй половине недели ожидается следующая тёплая волна, которая достигнет максимума 13-14 февраля, с выходом температуры в зону слабых оттепелей", - уточнил специалист.