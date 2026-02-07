https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072904801.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали звонить россиянам и предлагать доставку подарка на день рождения, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам и предлагать доставку подарка на день рождения, выяснило РИА Новости.
Во время разговора злоумышленники не раскрывают потенциальной жертве имя дарителя. Затем поступает "код посылки", который преступники просят назвать "для сверки", чтобы получить доступ к личным данным.
Мошенники ранее использовали похожие схемы: они звонили под предлогом доставки букетов и заказов из магазинов.
Как рассказали РИА Новости в компании Angara Security
, преступники обновили сценарий обмана с помощью фейковой курьерской доставки. Теперь они усиливают "социальную привязку", утверждая, что отправителем посылки является родственник получателя.
Специалисты компании напомнили, что сотрудники сервисов доставки никогда не станут заранее по телефону запрашивать код из СМС-сообщения. В таких случаях лучше сразу прерывать разговор и уточнять информацию по официальному номеру службы доставки или магазина.