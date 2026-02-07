Рейтинг@Mail.ru
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей
14:24 07.02.2026
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей - РИА Новости, 07.02.2026
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей
Мошенники под предлогом возбуждения уголовного дела за перевод денег за границу обманули столичную пенсионерку на 15 миллионов рублей, женщина сняла все... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
москва
москва
Новости
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей

В Москве мошенники под угрозой возбуждения дела за перевод обманули пенсионерку

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мошенники под предлогом возбуждения уголовного дела за перевод денег за границу обманули столичную пенсионерку на 15 миллионов рублей, женщина сняла все сбережения в банке, продала коллекционные монеты мужа и несколько дней передавала курьерам деньги, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что 73-летней пенсионерке позвонил якобы представитель правоохранительных органов и через мессенджер отправил ей письмо якобы о ее причастности к переводу денег за границу. Аферисты убедили женщину, что на нее могут возбудить уголовное дело, поэтому необходимо быстро "спасти" и задекларировать все сбережения, передав их в органы.
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
6 февраля, 01:06
6 февраля, 01:06
"По указанию лжеправоохранителей женщина сняла деньги в банке в иностранной валюте и рублях, после чего в течение нескольких дней передавала их приезжавшим к ней якобы представителям специальных служб, которые предоставляли ей ложные банковские документы", - говорится в сообщении.
Однако аферисты не остановились – они выведали у пенсионерки сведения о наличии дома ценностей, в том числе коллекционных монет, которые собирал ее покойный супруг, заставили ее оценить коллекцию у нумизмата и продать. Полученные от продажи 900 тысяч рублей она также передала курьеру. Общий ущерб составил более 15 миллионов рублей.
Установление лиц, причастных к мошенничеству, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота
19 января, 17:39
19 января, 17:39
 
ПроисшествияМосква
 
 
