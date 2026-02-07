В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Мошенники под предлогом возбуждения уголовного дела за перевод денег за границу обманули столичную пенсионерку на 15 миллионов рублей, женщина сняла все сбережения в банке, продала коллекционные монеты мужа и несколько дней передавала курьерам деньги, сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что 73-летней пенсионерке позвонил якобы представитель правоохранительных органов и через мессенджер отправил ей письмо якобы о ее причастности к переводу денег за границу. Аферисты убедили женщину, что на нее могут возбудить уголовное дело, поэтому необходимо быстро "спасти" и задекларировать все сбережения, передав их в органы.

"По указанию лжеправоохранителей женщина сняла деньги в банке в иностранной валюте и рублях, после чего в течение нескольких дней передавала их приезжавшим к ней якобы представителям специальных служб, которые предоставляли ей ложные банковские документы", - говорится в сообщении

Однако аферисты не остановились – они выведали у пенсионерки сведения о наличии дома ценностей, в том числе коллекционных монет, которые собирал ее покойный супруг, заставили ее оценить коллекцию у нумизмата и продать. Полученные от продажи 900 тысяч рублей она также передала курьеру. Общий ущерб составил более 15 миллионов рублей.