12:57 07.02.2026
Мошенники усовершенствовали схему обмана с курьерской доставкой
технологии, angara security, россия, мошенники
Технологии, Angara Security, Россия, мошенники
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мошенники обновили сценарий обмана россиян с помощью фейковой курьерской доставки - теперь они усиливают "социальную привязку", утверждая, что отправителем посылки является родственник получателя, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
"В обновленной версии атаки злоумышленники используют социальную инженерию, чтобы вызвать большее доверие у жертвы. ... Ключевое отличие новой схемы - усиление доверия за счет "социальной привязки". Мошенники утверждают, что отправителем посылки является родственник получателя. Для правдоподобности они называют имя, фамилию и другие персональные данные, создавая у жертвы ощущение реальности ситуации", - сказали в компании.
11 февраля 2025, 13:50
До этого обман строился просто на легенде о неожиданной "выгодной доставке" с неясным отправителем. Мошенники создавали ощущение срочности и стремились выманить у человека одноразовый код из смс для подтверждения получения. Сообщая этот код, жертва компрометировала свои учетные записи, чаще всего от "Госуслуг", что могло привести к утечкам персональных данных и финансовым потерям.
Как объяснил эксперт по киберразведке Angara MTDR Юрий Дубошей, в обновленной версии злоумышленники значительно усиливают давление и доверие. "Цель преступника — получить контроль над учётной записью, подтвердить действие от имени жертвы или подготовить дальнейшую атаку для хищения денежных средств", - отметил он.
Специалисты компании напомнили, что сотрудники сервисов доставки никогда не станут заранее по телефону запрашивать код из смс-сообщения. В таких случаях лучше сразу прерывать разговор и самостоятельно уточнять информацию по официальному номеру службы доставки или магазина.
ТехнологииAngara SecurityРоссиямошенники
 
 
