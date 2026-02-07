Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков - РИА Новости, 07.02.2026
03:49 07.02.2026
Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков
Россиян предупредили о мошеннических звонках с коротких номеров банков
Мошенники могут звонить россиянам с коротких номеров банков с помощью подмены идентификатора вызывающего абонента, зная, что россияне доверяют информации от... РИА Новости, 07.02.2026
евгения лазарева
газпромбанк
сбербанк россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
2026
евгения лазарева, газпромбанк, сбербанк россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Евгения Лазарева, Газпромбанк, Сбербанк России, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мошенники могут звонить россиянам с коротких номеров банков с помощью подмены идентификатора вызывающего абонента, зная, что россияне доверяют информации от оператора кредитной организации и могут потерять бдительность при разговоре, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Некоторые крупные банки с большой клиентской базой используют для связи с клиентами короткие номера. Например, в Сбере это 900, в ВТБ - 1000, в Газпромбанке - 400. По этим номерам клиенты обращаются в банки с вопросами, сообщают об утере карт, блокируют их, запрашивают баланс, если приложение отсутствует или по техническим причинам не работает и так далее, напомнила Лазарева.
С этих номеров, если у клиента подключен такой сервис, поступают смс об операциях и другие важные уведомления. Сотрудники банков тоже могут звонить с коротких номеров, например, с предложениями новых продуктов и услуг или, чтобы подтвердить, что операция по счёту проходит не под воздействием мошенников, добавила она.
"Клиенты, как правило, хорошо знают короткий номер своего банка, как раз потому, что пользуются им сами и получают по нему уведомления. Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности и доверяют информации от оператора или из сообщения. Этой особенностью мошенники и пользуются", - сообщила Лазарева.
Она отметила, что для подмены номера злоумышленники пользуются технологиями IP-телефонии, позволяющими произвольно подменять идентификатор вызывающего абонента. "Мошенники используют специальные программы и сервисы, с помощью которых на экране телефона жертвы во время звонка можно отобразить любые нужные цифры или символы", - уточнила Лазарева.
В пресс-службе Сбербанка отметили, что мошенники не могут звонить или отправлять смс-сообщения с телефонных номеров банка клиентам, включая короткий номер 900. "Однако злоумышленники могут использовать номер, похожий на банковский, например, +900, или номер, в котором нули заменены на букву О", - уточнили там.
Чтобы защитить себя, там посоветовали записать номер банка 900 в адресную книгу своего телефона. "Если звонок будет с другого номера, то на экране телефона он отобразится как комбинация цифр, которая отличается от 900", - уточнили там.
По словам Лазаревой, российские операторы мобильной связи блокируют большинство звонков с подменных номеров с антифрод-программы. Кроме того, с 2023 года работает созданная Роскомнадзором информационная система "Антифрод", которая помогает операторам выявлять и останавливать вызовы с таких номеров. "И за последние три года число подменных звонков с номеров российских операторов сократилось", - добавила она.
"Однако, к сожалению, основная масса мошеннических звонков поступает из-за границы, подменяется с помощью иностранных операторов связи и переадресовывается через сим-боксы. Таким образом, злоумышленники с помощью подменного номера действительно могут позвонить от лица не только банка, но даже органа власти или близкого человека", - заключила Лазарева.
Евгения ЛазареваГазпромбанкСбербанк РоссииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
