https://ria.ru/20260207/moshennik-2072852204.html
Мошенники под видом экстрасенсов обманули жительницу Приднестровья
Мошенники под видом экстрасенсов обманули жительницу Приднестровья - РИА Новости, 07.02.2026
Мошенники под видом экстрасенсов обманули жительницу Приднестровья
Жительница Приднестровья, зайдя на сайт якобы экстрасенсов, участвовавших в известной телепередаче, стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру и... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T08:54:00+03:00
2026-02-07T08:54:00+03:00
2026-02-07T08:54:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072836706.html
https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072601677.html
https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072582999.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Мошенники под видом экстрасенсов обманули жительницу Приднестровья
Жительница Приднестровья стала жертвой притворившихся экстрасенсами мошенников
ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Жительница Приднестровья, зайдя на сайт якобы экстрасенсов, участвовавших в известной телепередаче, стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру и перевести им вырученные деньги, рассказали РИА Новости в приднестровском агентстве недвижимости "Представитель".
По словам сотрудника агентства, жительница Бендер, желая решить свои личные вопросы, нашла в интернете сайт экстрасенсов, якобы участвовавших в передаче "Битва экстрасенсов".
"Она начала переводить (фейковым экстрасенсам - ред.) деньги. Якобы там обряд какой-то надо делать. Две тысячи долларов отправила, потом еще", - рассказали в агентстве недвижимости.
Когда личные сбережения у женщины закончились, мошенники убедили ее, что "обряд" надо обязательно закончить, и предложили обратиться в агентство недвижимости за услугой срочного выкупа квартир. Квартиру в таком случае выкупают за цену на 20% ниже рыночной.
"Она пришла - надо срочно уезжать. Двоюродная сестра в Подмосковье
живет, хочу к ней, потому что я одинокая, она одинокая, будем жить на старости лет, вот надо срочно продать", - рассказали в агентстве "Представитель".
Риелторы предложили не торопиться, а продать квартиру с небольшой скидкой, что заняло бы один-два месяца.
"Нет, месяц-два — это долго. Мне через неделю нужны деньги", - возразила жительница Приднестровья, по словам риелторов.
Сделку совершили в регистрационной палате Приднестровья. На все вопросы женщина отвечала, что совершает продажу добровольно, у риелторов никаких подозрений не возникло.
Позднее оказалось, что женщина перевела деньги мошенникам в Россию
и Грузию
. Ее родственники, узнав об этом, обратились в полицию.
"Звонок из прокуратуры - к нам обратилась гражданка такая-то, по поводу мошеннических действий… Говорит, ее обманули мошенники, она вынужденно продала квартиру и деньги отправила, и сейчас без денег… Она переводила деньги часть в Россию, часть переводила деньги в Грузию, то есть мошенники прямо интернационал", - рассказал РИА Новости риелтор.
Вернуть средства пока не удалось, родственники потерпевшей, собрав средства, выкупили ее квартиру обратно, добавили в "Представителе".