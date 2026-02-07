Мошенники под видом экстрасенсов обманули жительницу Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Жительница Приднестровья, зайдя на сайт якобы экстрасенсов, участвовавших в известной телепередаче, стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру и перевести им вырученные деньги, рассказали РИА Новости в приднестровском агентстве недвижимости "Представитель".

По словам сотрудника агентства, жительница Бендер, желая решить свои личные вопросы, нашла в интернете сайт экстрасенсов, якобы участвовавших в передаче "Битва экстрасенсов".

"Она начала переводить (фейковым экстрасенсам - ред.) деньги. Якобы там обряд какой-то надо делать. Две тысячи долларов отправила, потом еще", - рассказали в агентстве недвижимости.

Когда личные сбережения у женщины закончились, мошенники убедили ее, что "обряд" надо обязательно закончить, и предложили обратиться в агентство недвижимости за услугой срочного выкупа квартир. Квартиру в таком случае выкупают за цену на 20% ниже рыночной.

"Она пришла - надо срочно уезжать. Двоюродная сестра в Подмосковье живет, хочу к ней, потому что я одинокая, она одинокая, будем жить на старости лет, вот надо срочно продать", - рассказали в агентстве "Представитель".

Риелторы предложили не торопиться, а продать квартиру с небольшой скидкой, что заняло бы один-два месяца.

"Нет, месяц-два — это долго. Мне через неделю нужны деньги", - возразила жительница Приднестровья, по словам риелторов.

Сделку совершили в регистрационной палате Приднестровья. На все вопросы женщина отвечала, что совершает продажу добровольно, у риелторов никаких подозрений не возникло.

Позднее оказалось, что женщина перевела деньги мошенникам в Россию Грузию . Ее родственники, узнав об этом, обратились в полицию.

"Звонок из прокуратуры - к нам обратилась гражданка такая-то, по поводу мошеннических действий… Говорит, ее обманули мошенники, она вынужденно продала квартиру и деньги отправила, и сейчас без денег… Она переводила деньги часть в Россию, часть переводила деньги в Грузию, то есть мошенники прямо интернационал", - рассказал РИА Новости риелтор.