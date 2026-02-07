Рейтинг@Mail.ru
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/morozy-2072826653.html
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода - РИА Новости, 07.02.2026
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
Погода в Москве в ближайшее время останется морозной, при этом спрогнозировать точные сроки потепления в столице не представляется возможным, сообщила РИА... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T01:42:00+03:00
2026-02-07T01:42:00+03:00
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_0:172:2952:1833_1920x0_80_0_0_73c441fb9dfb0e203817514505983d01.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072599386.html
https://ria.ru/20260206/anomalii-2072591530.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_502b408a8dbb4a79003ff65ff23453a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода

РИА Новости: в Москве в ближайшее время сохранится морозная погода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрохожий на одной из улиц в Москве
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прохожий на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Погода в Москве в ближайшее время останется морозной, при этом спрогнозировать точные сроки потепления в столице не представляется возможным, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что морозы покинут Москву только в конце марта.
Горожанка на прогулке в парке Тёплый стан в районе Коньково в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик
Вчера, 07:26
"Вы знаете, такие данные за пределами нашего прогноза. Я даже не могу ответить, когда", - сказала Макарова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда в столице потеплеет.
При этом она отметила, что в ближайшее время морозная погода в Москве сохранится.
"В субботу днем и ночью будет не очень холодная погода по сравнению с тем, что у нас было в последнее время. Ночью в Москве в субботу у нас ожидаются минус 13 - минус 15 градусов, небольшой снег, местами умеренный снег, и возможно выпадение осадков до трех миллиметров за сутки", - добавила метеоролог.
Ребенок катается на снежной горке возле Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве
Вчера, 03:47
 
ОбществоМоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала