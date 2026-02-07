https://ria.ru/20260207/morozy-2072826653.html
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода - РИА Новости, 07.02.2026
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
Погода в Москве в ближайшее время останется морозной, при этом спрогнозировать точные сроки потепления в столице не представляется возможным, сообщила РИА... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T01:42:00+03:00
2026-02-07T01:42:00+03:00
2026-02-07T01:42:00+03:00
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_0:172:2952:1833_1920x0_80_0_0_73c441fb9dfb0e203817514505983d01.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072599386.html
https://ria.ru/20260206/anomalii-2072591530.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_502b408a8dbb4a79003ff65ff23453a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
РИА Новости: в Москве в ближайшее время сохранится морозная погода
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Погода в Москве в ближайшее время останется морозной, при этом спрогнозировать точные сроки потепления в столице не представляется возможным, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что морозы покинут Москву
только в конце марта.
"Вы знаете, такие данные за пределами нашего прогноза. Я даже не могу ответить, когда", - сказала Макарова
, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда в столице потеплеет.
При этом она отметила, что в ближайшее время морозная погода в Москве сохранится.
"В субботу днем и ночью будет не очень холодная погода по сравнению с тем, что у нас было в последнее время. Ночью в Москве в субботу у нас ожидаются минус 13 - минус 15 градусов, небольшой снег, местами умеренный снег, и возможно выпадение осадков до трех миллиметров за сутки", - добавила метеоролог.