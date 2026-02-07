Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Погода в Москве в ближайшее время останется морозной, при этом спрогнозировать точные сроки потепления в столице не представляется возможным, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

При этом она отметила, что в ближайшее время морозная погода в Москве сохранится.

"В субботу днем и ночью будет не очень холодная погода по сравнению с тем, что у нас было в последнее время. Ночью в Москве в субботу у нас ожидаются минус 13 - минус 15 градусов, небольшой снег, местами умеренный снег, и возможно выпадение осадков до трех миллиметров за сутки", - добавила метеоролог.