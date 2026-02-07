Экс-премьер: правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности

КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности, не принимает план действий и не хочет представлять отчет о своей работе, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Кику.

"Правительство не хочет представлять отчет о 100 днях работы, но они не хотят и соблюдать то, что положено законом. Они были обязаны принять план действий с конкретными мерами во всех сферах, затрагивающих повседневную жизнь граждан. Правительство должно отчитываться перед парламентом ежеквартально. Если нет плана действий, то и результата нет", - заявил Кику журналистам.

Он также отметил, что правительство должно оперативно реагировать на любые кризисы в стране, но на практике этого не происходит.

"К примеру, недавно был блэкаут, были и другие критические ситуации, но правительство практически не присутствует при их решении. Поэтому появляются вопросы о том, что происходит", - добавил экс-премьер.

Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Александром Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.