Экс-премьер: правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности
19:26 07.02.2026
Экс-премьер: правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности
в мире
молдавия
украина
ион кику
наша партия
молдавия
украина
Новости
в мире, молдавия, украина, ион кику, наша партия
В мире, Молдавия, Украина, Ион Кику, Наша партия
Экс-премьер: правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности

Кику: правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности

КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности, не принимает план действий и не хочет представлять отчет о своей работе, заявил экс-премьер, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Кику.
"Правительство не хочет представлять отчет о 100 днях работы, но они не хотят и соблюдать то, что положено законом. Они были обязаны принять план действий с конкретными мерами во всех сферах, затрагивающих повседневную жизнь граждан. Правительство должно отчитываться перед парламентом ежеквартально. Если нет плана действий, то и результата нет", - заявил Кику журналистам.
Он также отметил, что правительство должно оперативно реагировать на любые кризисы в стране, но на практике этого не происходит.
"К примеру, недавно был блэкаут, были и другие критические ситуации, но правительство практически не присутствует при их решении. Поэтому появляются вопросы о том, что происходит", - добавил экс-премьер.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Александром Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях.
