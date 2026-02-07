Власти Молдавии прикрывают проблемы политической повесткой, считает эксперт

КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" пытается скрыть внутриполитические провалы за счет мнимых успехов во внешней политике, считает политолог Борис Шаповалов.

"Правящая партия "Действие и солидарность" сегодня полностью подменяет всю нашу внутреннюю какую-то проблематику страны, все наши внутренние проблемы своей внешнеполитической повесткой. Происходит отвлечение внимания от страшных внутренних проблем и попытка сместить риторику на гибридную войну, якобы агрессию со стороны России", - заявил Шаповалов журналистам.

Он обратил внимание на то, что в моменты обострения кризисов в республике власти начинают активно обмениваться визитами с европейскими чиновниками, чтобы подчеркнуть внимание со стороны Брюсселя

"Отсутствие каких-либо успехов и перспектив в евроинтеграции уже не скроешь. Но власти пытаются пустить пыль в глаза", - подчеркивает политолог.