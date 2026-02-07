Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии прикрывают проблемы политической повесткой, считает эксперт - РИА Новости, 07.02.2026
16:57 07.02.2026
Власти Молдавии прикрывают проблемы политической повесткой, считает эксперт
Власти Молдавии прикрывают проблемы политической повесткой, считает эксперт - РИА Новости, 07.02.2026
Власти Молдавии прикрывают проблемы политической повесткой, считает эксперт
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" пытается скрыть внутриполитические провалы за счет мнимых успехов во внешней политике, считает политолог... РИА Новости, 07.02.2026
Власти Молдавии прикрывают проблемы политической повесткой, считает эксперт

Шаповалов: власти Молдавии прикрывают проблемы внешнеполитической повесткой

КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" пытается скрыть внутриполитические провалы за счет мнимых успехов во внешней политике, считает политолог Борис Шаповалов.
"Правящая партия "Действие и солидарность" сегодня полностью подменяет всю нашу внутреннюю какую-то проблематику страны, все наши внутренние проблемы своей внешнеполитической повесткой. Происходит отвлечение внимания от страшных внутренних проблем и попытка сместить риторику на гибридную войну, якобы агрессию со стороны России", - заявил Шаповалов журналистам.
Он обратил внимание на то, что в моменты обострения кризисов в республике власти начинают активно обмениваться визитами с европейскими чиновниками, чтобы подчеркнуть внимание со стороны Брюсселя.
"Отсутствие каких-либо успехов и перспектив в евроинтеграции уже не скроешь. Но власти пытаются пустить пыль в глаза", - подчеркивает политолог.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
