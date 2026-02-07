Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/moldaviya-2072904429.html
В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ
В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ
Власти Молдавии намерены обсудить идею запрета доступа к соцсетям для лиц в возрасте младше 16 лет, сообщает издание Ziarul de garda. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:38:00+03:00
2026-02-07T16:38:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/47/1507924722_0:246:4747:2916_1920x0_80_0_0_52643879264886433a37f600b9f32482.jpg
https://ria.ru/20260123/roskomnadzor-2069747122.html
https://ria.ru/20260127/zapret-2070492587.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/47/1507924722_268:0:4481:3160_1920x0_80_0_0_d0b1b2c39f1892dee27549355edf0cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ

Ziarul de garda: в Молдавии обсуждают запрет доступа к соцсетям для подростков

© Depositphotos.com / focuspocusltdПодросток с телефоном
Подросток с телефоном - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Depositphotos.com / focuspocusltd
Подросток с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Власти Молдавии намерены обсудить идею запрета доступа к соцсетям для лиц в возрасте младше 16 лет, сообщает издание Ziarul de garda.
"Власти Молдавии инициируют публичные дискуссии о необходимости запрета доступа к платформам социальных сетей для детей и подростков младше 16 лет и заявляют, что Агентство электронного управления уже располагает техническими решениями в этом отношении", - говорится в сообщении.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях
23 января, 05:41
Эта идея была озвучена при запуске национальной кампании "Давайте безопасно использовать искусственный интеллект". Министерство экономического развития и цифровизации страны предложило воспользоваться опытом Запада для реализации этой идеи, например, ввести дополнительный элемент аутентификации, который будет определять возраст пользователей.
Помимо этого, ведомство намерено принять документ о цифровых услугах, согласно которому крупные платформы будут нести ответственность за распространяемый контент.
Власти утверждают, что эта мера необходима в контексте роста числа случаев цифровой зависимости у несовершеннолетних, воздействия вредного контента на них и неконтролируемого использования подростками искусственного интеллекта.
Мальчик в наушниках - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Французский парламент одобрил запрет соцсетей для детей
27 января, 11:05
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала