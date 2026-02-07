В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ

КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Власти Молдавии намерены обсудить идею запрета доступа к соцсетям для лиц в возрасте младше 16 лет, сообщает издание Власти Молдавии намерены обсудить идею запрета доступа к соцсетям для лиц в возрасте младше 16 лет, сообщает издание Ziarul de garda

"Власти Молдавии инициируют публичные дискуссии о необходимости запрета доступа к платформам социальных сетей для детей и подростков младше 16 лет и заявляют, что Агентство электронного управления уже располагает техническими решениями в этом отношении", - говорится в сообщении.

Эта идея была озвучена при запуске национальной кампании "Давайте безопасно использовать искусственный интеллект". Министерство экономического развития и цифровизации страны предложило воспользоваться опытом Запада для реализации этой идеи, например, ввести дополнительный элемент аутентификации, который будет определять возраст пользователей.

Помимо этого, ведомство намерено принять документ о цифровых услугах, согласно которому крупные платформы будут нести ответственность за распространяемый контент.