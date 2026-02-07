Реформа системы юстиции в Молдавии провалилась, заявил Стояногло

КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Реформа системы юстиции Молдавии за пять лет не принесла желаемых результатов, 85% населения не верят в справедливость судов, заявил бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.

Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС . Шесть из них касаются реформы системы правосудия путем веттинга (оценка работы судей - ред.), борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.

"До веттинга большинство граждан говорили, что в судах и прокуратуре много коррупции. После веттинга? Говорят то же самое. При том что 85% людей поддерживают реформу юстиции, они не верят, что она уменьшила уровень коррупции", - написал Стояногло в своем Telegram-канале

По его словам, для рядовых граждан правосудие осталось дорогим, медленным и непредсказуемым. Стояногло считает, что если жители Молдавии не видят эффекта от пятилетних усилий, то грош цена такой реформе.

"Вместо людей с принципами, способных защищать закон и права человека, реформа вычистила неудобных и продвинула "своих" - тех, кто годами обслуживал захваченное государство и прекрасно вписался в новую упаковку", - добавил депутат.