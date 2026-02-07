Рейтинг@Mail.ru
13:44 07.02.2026
Реформа системы юстиции в Молдавии провалилась, заявил Стояногло
Реформа системы юстиции Молдавии за пять лет не принесла желаемых результатов, 85% населения не верят в справедливость судов, заявил бывший генпрокурор, депутат РИА Новости, 07.02.2026
Реформа системы юстиции в Молдавии провалилась, заявил Стояногло

Стояногло: 85% населения Молдавии не верят в справедливость судов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Стояногло. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Реформа системы юстиции Молдавии за пять лет не принесла желаемых результатов, 85% населения не верят в справедливость судов, заявил бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия путем веттинга (оценка работы судей - ред.), борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
"До веттинга большинство граждан говорили, что в судах и прокуратуре много коррупции. После веттинга? Говорят то же самое. При том что 85% людей поддерживают реформу юстиции, они не верят, что она уменьшила уровень коррупции", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, для рядовых граждан правосудие осталось дорогим, медленным и непредсказуемым. Стояногло считает, что если жители Молдавии не видят эффекта от пятилетних усилий, то грош цена такой реформе.
"Вместо людей с принципами, способных защищать закон и права человека, реформа вычистила неудобных и продвинула "своих" - тех, кто годами обслуживал захваченное государство и прекрасно вписался в новую упаковку", - добавил депутат.
Инициатором реформы системы юстиции в Молдавии в 2019 году выступило правительство, которым тогда управляла нынешний президент Майя Санду. Реформа предполагает изменения в судебной системе, а также в прокуратуре. За шесть лет проект неоднократно подвергался изменениям, сейчас он в большей части сконцентрирован на проверке неподкупности прокуроров и судей.
