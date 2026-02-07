https://ria.ru/20260207/mishustin-2072943654.html
Мишустин обновил состав российской комиссии по присутствию на Шпицбергене
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене. РИА Новости, 07.02.2026
