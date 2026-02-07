Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обновил состав российской комиссии по присутствию на Шпицбергене - РИА Новости, 07.02.2026
23:10 07.02.2026
Мишустин обновил состав российской комиссии по присутствию на Шпицбергене
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене. РИА Новости, 07.02.2026
шпицберген, россия, норвегия, александр грушко, николай корчунов, в мире
Шпицберген, Россия, Норвегия, Александр Грушко, Николай Корчунов, В мире
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на Шпицбергене.
"Внести в состав правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген… следующие изменения", - говорится в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, в состав комиссии вошли статс-секретарь – замглавы Минвостокразвития Антон Басанский, замглавы МИД РФ Александр Грушко, замминистра энергетики Дмитрий Исламов и посол России в Норвегии Николай Корчунов. Всего в состав комиссии были включены 14 человек, также несколько человек были исключены.
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Российский посол в Бельгии рассказал, чем грозит усиление НАТО в Арктике
Шпицберген Россия Норвегия Александр Грушко Николай Корчунов
 
 
