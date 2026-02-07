В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Медпомощь в больницах Уфы получают четыре пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них тяжелое, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.
"В больницах Уфы медицинскую помощь получают четыре пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Проведена телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ хирургии имени Вишневского, выработана тактика ведения. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - рассказал Кузнецов.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил он.