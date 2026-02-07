В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Медпомощь в больницах Уфы получают четыре пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них тяжелое, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.