В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии
19:48 07.02.2026 (обновлено: 19:54 07.02.2026)
В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии
В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии - РИА Новости, 07.02.2026
В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии
Медпомощь в больницах Уфы получают четыре пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них тяжелое, трое находятся в состоянии средней степени РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T19:48:00+03:00
2026-02-07T19:54:00+03:00
уфа
россия
происшествия
алексей кузнецов
ирина волк
уфа
россия
уфа, россия, происшествия, алексей кузнецов, ирина волк
Уфа, Россия, Происшествия, Алексей Кузнецов, Ирина Волк
В уфимских больницах находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии

Минздрав: в больницах Уфы находятся четверо пострадавших в ЧП в общежитии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Медпомощь в больницах Уфы получают четыре пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них тяжелое, трое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек.
"В больницах Уфы медицинскую помощь получают четыре пострадавших в инциденте в общежитии БГМУ, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Проведена телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ хирургии имени Вишневского, выработана тактика ведения. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - рассказал Кузнецов.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил он.
Уфа Россия Происшествия Алексей Кузнецов Ирина Волк
 
 
Заголовок открываемого материала