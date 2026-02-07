https://ria.ru/20260207/mid-2072863968.html
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД
Гренада, отмечающая в субботу годовщину установления независимости, остается надежным партнером России в Карибском бассейне, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 07.02.2026
МИД: Гренада остается надежным партнером России в Карибском море