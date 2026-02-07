Рейтинг@Mail.ru
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД - РИА Новости, 07.02.2026
10:33 07.02.2026
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД - РИА Новости, 07.02.2026
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД
Гренада, отмечающая в субботу годовщину установления независимости, остается надежным партнером России в Карибском бассейне, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 07.02.2026
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД

МИД: Гренада остается надежным партнером России в Карибском море

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Гренада, отмечающая в субботу годовщину установления независимости, остается надежным партнером России в Карибском бассейне, сообщили в МИД РФ.
В сообщении в Telegram-канале министерства отмечается, что Гренада, несмотря на давление извне, придерживается суверенного курса во внешней политике, выступает за сохранение своего региона в качестве "зоны мира".
"Страна также углубляет взаимовыгодное сотрудничество с государствами региона и многочисленными партнёрами из Азии и Африки по линии "Юг-Юг"... В Карибском бассейне Гренада остаётся надёжным партнёром для Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
На субботу выпала 52-я годовщина независимости Гренады, которая до 7 февраля 1974 года была британской колонией.
Главы МИД РФ и Гренады Сергей Лавров и Джозеф Эндалл подписали договор об основах отношений двух стран
Главы МИД России и Гренады подписали договор об основах отношений
25 сентября 2025, 02:02
25 сентября 2025, 02:02
 
