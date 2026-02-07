Захарова высказалась о героизации нацизма на Западе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская сторона рассматривает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против РФ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, обращать внимание на это начали задолго до начала СВО.