Захарова высказалась о героизации нацизма на Западе
07:09 07.02.2026 (обновлено: 07:11 07.02.2026)
Захарова высказалась о героизации нацизма на Западе
Российская сторона рассматривает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против РФ, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.02.2026
в мире, россия, украина, восточная европа, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Восточная Европа, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская сторона рассматривает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против РФ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Рассматриваем данную тенденцию как один из идеологических фронтов "коллективного Запада" против России. К чему это приводит – теперь все видят на Украине, где путем щедро оплаченных программ по переформатированию исторического сознания элит и населения к власти были приведены необандеровцы", - сказала Захарова.
По ее словам, обращать внимание на это начали задолго до начала СВО.
"Сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы. Именно там были отработаны технологии постсоветской "декоммунизации" – ликвидации позитивного восприятия России, переписывания истории, героизации антисоветских и пронацистских деятелей. Зримым воплощением данных процессов стала "война с памятниками" – советским мемориальным наследием (историю просто стирают из общественного пространства), проведение маршей и факельных шествий бывших эсэсовцев и их современных почитателей", - добавила она.
В мире, Россия, Украина, Восточная Европа, Мария Захарова
 
 
