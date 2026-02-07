https://ria.ru/20260207/makron-2072919731.html
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире - РИА Новости, 07.02.2026
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:25:00+03:00
2026-02-07T18:25:00+03:00
2026-02-07T18:25:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260207/makron-2072861272.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
Филиппо назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире из-за низкого рейтинга