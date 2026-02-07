Рейтинг@Mail.ru
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
18:25 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/makron-2072919731.html
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого... РИА Новости, 07.02.2026
Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером в мире

Филиппо назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире из-за низкого рейтинга

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого рейтинга.
"Когда у вас рейтинг популярности в 11% и вы самый ненавистный глава государства в мире, вы больше не должны предпринимать никакие инициативы! У вас на это нет права!" - написал он на своей странице в соцсети X.
Так Филиппо прокомментировал намерение Макрона собрать экспертов для изучения последствий видеоигр для физического и психологического здоровья детей и подростков. Президент при этом подчеркнул, что речи о запрете не идет.
В настоящее время французский парламент рассматривает законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет. Текст уже был одобрен Национальным собранием (нижней палатой).
