"Мерзкая лягушка". Новый план Макрона по Украине вызвал ярость в Британии
10:16 07.02.2026 (обновлено: 16:47 07.02.2026)
"Мерзкая лягушка". Новый план Макрона по Украине вызвал ярость в Британии
в мире
украина
великобритания
франция
евросоюз
еврокомиссия
мирный план сша по украине
украина
великобритания
франция
в мире, украина, великобритания, франция, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине

"Мерзкая лягушка". Новый план Макрона по Украине вызвал ярость в Британии

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph резко отреагировали на требование Франции в адрес Великобритании заплатить два миллиарда фунтов за доступ к военным контрактам ЕС для Украины.

"ЕС, олицетворением которого является эта мерзкая лягушка, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд", — написал один из комментаторов.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
5 февраля, 10:12
"Макрон — позер и отвратительный человек. Если он думает, что мы ему что-то должны, то заблуждается", — отметил другой.
"Катись-ка ты отсюда, Макрон", — посоветовал третий.

"Пусть Макрон и его приятели из ЕС свистят. Мы географически дальше всех, и у нас есть свои проблемы. Пусть Европа разбирается с этим сама и перестанет полагаться на вмешательство Великобритании/США. Пора Франции, Германии, Италии, Болгарии, Австрии и другим позаботиться о себе", — выразил мнение еще один пользователь.

"Итак, Макрон хочет, чтобы мы заплатили два миллиарда фунтов за привилегию вступить в клуб, где мы сможем раздавать Украине еще миллиарды? Учитывая, что интересы Великобритании представляет Стармер, утверждение сделки — вопрос времени", — заключили пользователи.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину в обмен на то, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила один процент от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до двух миллиардов евро.
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Это все изменит". США и ЕС придумали, как спасти Украину
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВеликобританияФранцияЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
