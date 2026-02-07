В подмосковных Люберцах мальчик пострадал от петарды

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мальчик пострадал при взрыве петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, ему оказывается медпомощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"В Люберцах мальчик 16 лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его. Произошел взрыв. У мальчика травмированы пальцы на руке. Сейчас подростку оказывается медицинская помощь. Семье будет оказано всестороннее участие и помощь", — написала Мишонова в своем Telegram-канале

Она также отметила, что сейчас следователи устанавливают природу взрыва. Также Мишонова призвала родителей поговорить со своими детьми, чтобы они знали об опасности, исходящей от предметов, оставленных на улице.