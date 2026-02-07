https://ria.ru/20260207/lyubertsy-2072889081.html
В подмосковных Люберцах мальчик пострадал от петарды
В подмосковных Люберцах мальчик пострадал от петарды - РИА Новости, 07.02.2026
В подмосковных Люберцах мальчик пострадал от петарды
Мальчик пострадал при взрыве петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, ему оказывается медпомощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
2026-02-07T14:22:00+03:00
2026-02-07T14:22:00+03:00
2026-02-07T16:41:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
люберцы
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мальчик пострадал при взрыве петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке, ему оказывается медпомощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"В Люберцах
мальчик 16 лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его. Произошел взрыв. У мальчика травмированы пальцы на руке. Сейчас подростку оказывается медицинская помощь. Семье будет оказано всестороннее участие и помощь", — написала Мишонова
в своем Telegram-канале
.
Она также отметила, что сейчас следователи устанавливают природу взрыва. Также Мишонова призвала родителей поговорить со своими детьми, чтобы они знали об опасности, исходящей от предметов, оставленных на улице.
По данным пресс-службы администрации Люберец, у мальчика произошла травматическая ампутация ногтевой фаланги одного пальца и трех пальцев правой кисти. Сейчас подросток госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.