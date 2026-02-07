Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть лук - РИА Новости, 07.02.2026
04:51 07.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть лук
Врач рассказала, кому нельзя есть лук
Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья...
2026-02-07T04:51:00+03:00
2026-02-07T04:51:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
здоровье - общество, россия, общество
Здоровье - Общество, Россия, Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть лук

РИА Новости: лук противопоказан при гипертонии, астме и гепатите

© iStock.com / GCaptureДевушка режет лук
Девушка режет лук - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© iStock.com / GCapture
Девушка режет лук. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Лук противопоказан при гипертонии, так как повышает давление, астме, болезнях печени - гепатите и циррозе - и болезни сердца - аритмии", - рассказала Чистик.
Собеседница агентства добавила, что рекомендуется ограничить употребление лука при гастрите, рефлюксе, синдроме раздражённого кишечника и болезнях почек и сердца.
