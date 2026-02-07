https://ria.ru/20260207/luk-2072840102.html
Врач рассказала, кому нельзя есть лук
Врач рассказала, кому нельзя есть лук - РИА Новости, 07.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть лук
Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T04:51:00+03:00
2026-02-07T04:51:00+03:00
2026-02-07T04:51:00+03:00
здоровье - общество
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974777821_0:329:3057:2048_1920x0_80_0_0_2f3afc40276cb40aeffb5e1368e3a3cc.jpg
https://ria.ru/20260206/ekspert-2072647537.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974777821_0:129:2558:2048_1920x0_80_0_0_18e197685884963ddfd533b545f6d0bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество
Здоровье - Общество, Россия, Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть лук
РИА Новости: лук противопоказан при гипертонии, астме и гепатите
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Лук противопоказан при гипертонии, так как повышает давление, астме, болезнях печени - гепатите и циррозе - и болезни сердца - аритмии", - рассказала Чистик.
Собеседница агентства добавила, что рекомендуется ограничить употребление лука при гастрите, рефлюксе, синдроме раздражённого кишечника и болезнях почек и сердца.