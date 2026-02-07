Врач рассказала, кому нельзя есть лук

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

"Лук противопоказан при гипертонии, так как повышает давление, астме, болезнях печени - гепатите и циррозе - и болезни сердца - аритмии", - рассказала Чистик.