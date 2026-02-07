https://ria.ru/20260207/ljubertsy-2072897350.html
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды - РИА Новости, 07.02.2026
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды
Жизни мальчика, пострадавшего от петарды в Люберцах, ничего не угрожает, врачи делают всё возможное для сохранения его пальцев, сообщили в администрации... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:32:00+03:00
2026-02-07T15:32:00+03:00
2026-02-07T15:32:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072895706_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_fa883c0efceae773de529fa72a4ff24b.jpg
https://ria.ru/20260207/chp-2072892142.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072895706_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_e633c1c8f91c149cda2a935e5cb253f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды
Жизни подростка, пострадавшего от петарды в Люберцах, ничего не угрожает