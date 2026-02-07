Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ljubertsy-2072897350.html
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды - РИА Новости, 07.02.2026
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды
Жизни мальчика, пострадавшего от петарды в Люберцах, ничего не угрожает, врачи делают всё возможное для сохранения его пальцев, сообщили в администрации... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:32:00+03:00
2026-02-07T15:32:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072895706_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_fa883c0efceae773de529fa72a4ff24b.jpg
https://ria.ru/20260207/chp-2072892142.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072895706_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_e633c1c8f91c149cda2a935e5cb253f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
В Люберцах рассказали о состоянии подростка, пострадавшего от петарды

Жизни подростка, пострадавшего от петарды в Люберцах, ничего не угрожает

© Прокуратура Московской области/TelegramМальчик пострадал от петарды в подмосковных Люберцах
Мальчик пострадал от петарды в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Прокуратура Московской области/Telegram
Мальчик пострадал от петарды в подмосковных Люберцах
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Жизни мальчика, пострадавшего от петарды в Люберцах, ничего не угрожает, врачи делают всё возможное для сохранения его пальцев, сообщили в администрации городского округа Люберцы.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мальчик пострадал от взрыва петарды в подмосковных Люберцах, у него травмированы пальцы на руке. Подросток госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.
"Жизни пострадавшего ничего не угрожает, врачи делают всё возможное для сохранения пальцев", - говорится в Telegram-канале администрации.
Мальчик пострадал от петарды в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
После ЧП с подростком в Люберцах возбудили уголовное дело
Вчера, 14:46
 
ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала