Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФНС и налоговая Кировской области обратились в суд с просьбой признать блогера Валерию Чекалину (Лерчек) банкротом, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек сейчас задолженность перед налоговой в 172,9 миллиона рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов заблокированы.