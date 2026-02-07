Рейтинг@Mail.ru
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом - РИА Новости, 07.02.2026
11:38 07.02.2026 (обновлено: 11:39 07.02.2026)
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом - РИА Новости, 07.02.2026
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом
ФНС и налоговая Кировской области обратились в суд с просьбой признать блогера Валерию Чекалину (Лерчек) банкротом, указано в судебных материалах, имеющихся в...
происшествия
москва
оаэ
москва
оаэ
происшествия, москва, оаэ
Происшествия, Москва, ОАЭ
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом

РИА Новости: налоговая Кировской области просит признать Лерчек банкротом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФНС и налоговая Кировской области обратились в суд с просьбой признать блогера Валерию Чекалину (Лерчек) банкротом, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, заявление поступило в инстанцию 5 февраля.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей
Вчера, 09:49
Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек сейчас задолженность перед налоговой в 172,9 миллиона рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов заблокированы.
Суд в Москве в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении бывших супругов Чекалиных.
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени
2 февраля, 06:46
 
ПроисшествияМоскваОАЭ
 
 
