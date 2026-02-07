https://ria.ru/20260207/lerchek-2072871988.html
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом - РИА Новости, 07.02.2026
Налоговая обратилась в суд с просьбой признать блогера Лерчек банкротом
ФНС и налоговая Кировской области обратились в суд с просьбой признать блогера Валерию Чекалину (Лерчек) банкротом, указано в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ФНС и налоговая Кировской области обратились в суд с просьбой признать блогера Валерию Чекалину (Лерчек) банкротом, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, заявление поступило в инстанцию 5 февраля.
Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек сейчас задолженность перед налоговой в 172,9 миллиона рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов заблокированы.
Суд в Москве
в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении бывших супругов Чекалиных.
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ.
. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей.