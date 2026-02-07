Рейтинг@Mail.ru
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей - РИА Новости, 07.02.2026
09:49 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/lerchek-2072859538.html
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей - РИА Новости, 07.02.2026
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей
Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными, следует из документов,... РИА Новости, 07.02.2026
ОАЭ, Валерия Чекалина, Россия, Москва
ОАЭ, Валерия Чекалина, Россия, Москва
Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей

У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 миллионов рублей наличными

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, во время обыска в доме, где проживает Чекалина, были изъяты 22 комплекта украшений различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие. Среди них восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Chopard, Rolex и Cartier.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени
2 февраля, 06:46
Изъятое во время обыска было упаковано в картонную коробку и в настоящее время находится в камере хранения у следователя, следует из документов.
Кроме того, в ходе обыска были обнаружены около 46 миллионов рублей наличными, сейчас деньги арестованы.
Защита Чекалиной заявляла в суде, что на драгоценности "арест не накладывался, вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении не имеется". Адвокаты просили отдать Чекалиной украшения и часы, поскольку из-за домашнего ареста она лишена возможности зарабатывать. Суд указал, что решит судьбу украшений "при постановлении итогового решения по делу".
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.
Блогер Валерия Чекалина перед заседанием Гагаринского районного суда. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Лерчек рассказала о самочувствии после операции
19 января, 11:52
 
