Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей
Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, во время обыска в доме, где проживает Чекалина
, были изъяты 22 комплекта украшений различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier
и другие. Среди них восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Chopard
, Rolex и Cartier.
Изъятое во время обыска было упаковано в картонную коробку и в настоящее время находится в камере хранения у следователя, следует из документов.
Кроме того, в ходе обыска были обнаружены около 46 миллионов рублей наличными, сейчас деньги арестованы.
Защита Чекалиной заявляла в суде, что на драгоценности "арест не накладывался, вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении не имеется". Адвокаты просили отдать Чекалиной украшения и часы, поскольку из-за домашнего ареста она лишена возможности зарабатывать. Суд указал, что решит судьбу украшений "при постановлении итогового решения по делу".
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ
. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.