Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) 22 комплекта украшений премиальных брендов и 46 миллионов рублей наличными, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, во время обыска в доме, где проживает Чекалина , были изъяты 22 комплекта украшений различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие. Среди них восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Chopard , Rolex и Cartier.

Изъятое во время обыска было упаковано в картонную коробку и в настоящее время находится в камере хранения у следователя, следует из документов.

Кроме того, в ходе обыска были обнаружены около 46 миллионов рублей наличными, сейчас деньги арестованы.

Защита Чекалиной заявляла в суде, что на драгоценности "арест не накладывался, вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении не имеется". Адвокаты просили отдать Чекалиной украшения и часы, поскольку из-за домашнего ареста она лишена возможности зарабатывать. Суд указал, что решит судьбу украшений "при постановлении итогового решения по делу".