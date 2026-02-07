Рейтинг@Mail.ru
04:58 07.02.2026 (обновлено: 12:07 07.02.2026)
Куба запускает комплекс антикризисных мер
Куба запускает комплекс антикризисных мер
в мире
в мире, куба, сша, гавана
Куба запускает комплекс антикризисных мер

Куба запускает комплекс антикризисных мер из-за действий США

Люди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США, направленных на блокирование поставок энергоносителей, заявил министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес.
"Мы запускаем ряд решений, чтобы гарантировать жизнеспособность страны и основных услуг, минимизируя влияние этой ситуации на население", - сказал министр, выступая в эфире программы "Круглый стол" кубинского канала Caribe.
По его словам, США усилили энергетическую составляющую экономической, торговой и финансовой блокады, преследуя суда, которые легально поставляют топливо на Кубу. Министр подчеркнул, что Гавана действует в рамках международного права и реализует свое суверенное право на закупку энергоносителей, однако размещение американских военно-морских сил в Карибском бассейне, а также случаи задержания и ареста танкеров под предлогом борьбы с наркотрафиком создали нестабильность в регионе и отпугнули судовладельцев и финансовые структуры от работы в Карибском море.
Министр пояснил, что принятые решения направлены, прежде всего, на защиту жизненно важных услуг, сохранение социальных завоеваний и обеспечение устойчивости экономики без отказа от целей развития. Он подчеркнул, что власти не оправдываются внешним давлением, а выполняют обязанность открыто информировать население.
Фрага-Перес сообщил, что правительство делает ставку на более эффективное использование внутренних ресурсов на уровне провинций и муниципалитетов, а также на диверсификацию источников валютных поступлений для поддержки программ социально-экономического развития. Власти, по его словам, продолжают искать пути закупки топлива и будут действовать совместно с населением, государственными и частными экономическими структурами, иностранными инвесторами и трудовыми коллективами для преодоления текущей ситуации.
Он также отметил, что не все аспекты предпринимаемых шагов могут обсуждаться публично, поскольку "каждая капля топлива, поступающая на Кубу, находится под пристальным наблюдением", однако заверил, что правительство продолжит регулярно разъяснять свои действия гражданам.
В миреКубаСШАГавана
 
 
