МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США, направленных на блокирование поставок энергоносителей, заявил министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес.

"Мы запускаем ряд решений, чтобы гарантировать жизнеспособность страны и основных услуг, минимизируя влияние этой ситуации на население", - сказал министр, выступая в эфире программы "Круглый стол" кубинского канала Caribe

По его словам, США усилили энергетическую составляющую экономической, торговой и финансовой блокады, преследуя суда, которые легально поставляют топливо на Кубу . Министр подчеркнул, что Гавана действует в рамках международного права и реализует свое суверенное право на закупку энергоносителей, однако размещение американских военно-морских сил в Карибском бассейне , а также случаи задержания и ареста танкеров под предлогом борьбы с наркотрафиком создали нестабильность в регионе и отпугнули судовладельцев и финансовые структуры от работы в Карибском море

Министр пояснил, что принятые решения направлены, прежде всего, на защиту жизненно важных услуг, сохранение социальных завоеваний и обеспечение устойчивости экономики без отказа от целей развития. Он подчеркнул, что власти не оправдываются внешним давлением, а выполняют обязанность открыто информировать население.

Фрага-Перес сообщил, что правительство делает ставку на более эффективное использование внутренних ресурсов на уровне провинций и муниципалитетов, а также на диверсификацию источников валютных поступлений для поддержки программ социально-экономического развития. Власти, по его словам, продолжают искать пути закупки топлива и будут действовать совместно с населением, государственными и частными экономическими структурами, иностранными инвесторами и трудовыми коллективами для преодоления текущей ситуации.