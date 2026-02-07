В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В уголовном деле о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"На стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания секретного свидетеля", — рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
