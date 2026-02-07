В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В уголовном деле о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"На стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания секретного свидетеля", — рассказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.