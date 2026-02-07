Рейтинг@Mail.ru
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:46 07.02.2026 (обновлено: 16:20 07.02.2026)
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
В уголовном деле о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 07.02.2026
2026
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник

Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В уголовном деле о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" появился секретный свидетель, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"На стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания секретного свидетеля", — рассказал собеседник агентства.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
15 декабря 2025, 20:10
15 декабря 2025, 20:10
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта
В крови у трех исполнителей теракта в "Крокусе" нашли наркотики
12 ноября 2025, 05:19
12 ноября 2025, 05:19
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
